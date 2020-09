Corso per diventare direttore sportivo, giorno di esami per Cracolici e Sorrentino

Spiccano i nomi del palermitano Alessio Cracolici, 36enne team manager del Parma, e dell'ex portierone rosa Stefano Sorrentino, tra gli allievi che oggi hanno partecipato a Coverciano agli esami per diventare direttore sportivo.

Questa mattina il ritrovo nell'auditorium del Centro tecnico federale. Qua gli aspiranti direttori sportivi hanno affrontato la prova finale del loro percorso formativo. I corsisti hanno dovuto inizialmente scegliere se svolgere una prova rivolta al lato amministrativo o più tecnica (con domande relative alla visione di una partita) e poi hanno eseguito una seconda parte scritta con venti domande su tutte le materie del corso.

Nel pomeriggio l'esposizione delle tesi di fronte alla commissione d'esame. Il corso ha avuto un programma didattico complessivo di 144 ore, svolto in parte in presenza, nell'aula magna di Coverciano, e in parte via streaming, per le restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria. Di seguito l'elenco completo degli allievi ammessi a sostenere gli esami finali. Tra di loro non mancano le conoscenze del calcio italiano, a cominciare dall'ex difensore di Inter e Roma, Nicolas Burdisso, e appunto dall'ex portiere di Chievo e Palermo, Stefano Sorrentino.

Tra i corsisti - come detto - Alessio Cracolici, e anche l'allenatore della Fiorentina Women's, Antonio Cincotta. Andrea Giuseppe Bisceglia, Davide Boggia, Umberto Cabella, Angelo Camisani, Alberto Carraro, Damiano Chiricozzi, Antonio Cincotta, Matteo Corradini, Alessandro Danieli, Fabrizio Maria Fabiani, Bernardino Fornari, Raffaele Fumagalli, Fabio Francesco Grossi, Antonio Larocca, Giulio Guglielmo Locci, Alberto Marangon, Aniello Martone, Antonino Minutoli, Gianni Munari, Alfredo Natali, Matteo Orlandoni, Marco Ottolini, Carlo Pace, Vincenzo Pagano, Daniele Palladino, Simone Perotti, Giuseppe Randis, Paolo Rea, Andrea Rubiolo, Maurizio Stinco, Pierfrancesco Strano, Stefano Tosoni e Salvatore Violante.