Riparte la corsa alla serie B per la Rugby Palermo: derby con l'Amatori Catania

Dopo la pausa si riparte!! Domenica 4 Dicembre avrà inizio il girone interregionale, valevole per la promozione in serie B. Quest'anno i neroarancio palermitani incroceranno l'Amatori Catania Rugby, le Tigri di Bari, il Bros' di Lecce Il IV Circolo Benevento Rugby e l'AP Partenope. Si parte con il derby affrontando in questa prima giornata, l’Amatori Catania Rugby, presso il campo San Teodoro Liberato di Librino. Inizio gara previsto per le ore 13:30. Dopo la bella esperienza dello scorso campionato in cui i ragazzi di Mister Gioacchino/Jack La Torre hanno sfiorato la serie B, si riprova la scalata questa volta con più consapevolezza ma con il rammarico di non avere in città un campo dove giocare le gare casalinghe che saranno disputate a Camporeale. Questi ragazzi, gli allenatori, la dirigenza con in primis il Presidente Stefano Massari vanno sicuramente elogiati per l'impegno la dedizione e l'amore che mettono in campo per onorare questo sport. A Catania Domani saranno impegnati anche gli Under 15 della Rugby Palermo che insieme ai ragazzi degli Elimi Trapani e dei Fenici di Marsala affronteranno i pari età del Cus Catania. In bocca al lupo ragazzi!!!