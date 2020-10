Telimar, negativi gli altri tamponi: "Il nostro capitano ha giocato senza sintomi Covid"

"Consapevoli di avere con il nostro protocollo anticovid19 ed i tamponi che abbiamo eseguito periodicamente sulla nostra squadra di Serie A1 che hanno rivelato le tre positività, fatto da apripista, amplificando a livello nazionale l'attenzione su questo tema delicatissimo, confermiamo la negatività al tampone di tutti i restanti atleti della nostra squadra, del nostro intero staff e dei nostri collaboratori che ci hanno affiancato nella organizzazione della Fase 2 di Coppa Italia alla piscina olimpica comunale di Palermo". A parlare è il presidente del Telimar, Marcello Giliberti, dopo il caso dei tre contagi che hanno turbato la serenità del club dell'Addaura.

"Ci tengo inoltre a smentire categoricamente false notizie riguardanti il nostro capitano Ciccio Lo Cascio, che è sempre entrato in acqua senza mostrare alcuna sintomatologia Covid19 - aggiunge Giliberti - e con una temperatura corporea sempre al di sotto dei 37 gradi, perché era questa la soglia di guardia che avevamo ancor più cautelativamente, rispetto ai 37,5 gradi indicati dalle vigenti norme, indicato ai nostri operatori che misuravano la temperatura con il termoscanner a tutti gli atleti di tutte le squadre che di volta in volta hanno avuto accesso in piscina".