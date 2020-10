Due giocatori del Potenza positivi al virus, rinviata la prima al Renzo Barbera

I tifosi rosanero dovranno attendere ancora un po’ per la prima gara in serie C della stagione. La partita Palermo-Potenza, in programma per le 15 di domani allo stadio Renzo Barbera, è stata rinviata a data da destinarsi dopo i due casi di Coronavirus rilevati tra i giocatori della squadra rossoblu. La comunicazione è arrivata dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, tramite una nota ufficiale. Mercoledì 7 ottobre è in programma la gara in trasferta contro la Ternana.

"Preso atto - si legge nella nota - della comunicazione del Servizio sanitario regionale Basilicata-Dipartimento di prevenzione collettiva della salute umana, attraverso la quale viene disposto, ‘per motivi di sanità pubblica, trattandosi di attività agonistica di squadra professionistica’, rilevata la positività mediante tampone rino-faringeo molecolare di due componenti del gruppo squadra della società Potenza Calcio srl, il ‘divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici’ e il ‘divieto di riunione ed assembramenti, quindi anche di sedute di allenamento che prevedano la presenza di più atleti’, vista l’impossibilità di posticipare a lunedì 5 ottobre la gara in oggetto a causa della programmazione del turno infrasettimanale previsto per il 7 ottobre, la Lega dispone che la gara venga rinviata a data da destinarsi".