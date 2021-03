Flagellato dal Covid, il Foggia si gioca il "jolly": rinviata la sfida con il Palermo

Niente match lunedì allo stadio Pino Zaccaria. La società pugliese ha chiesto alla Lega Pro di non giocare a causa dei dieci casi registrati tra i giocatori. Atteso l'esito di altri tamponi. La partita, spostata a data da destinarsi, non sarà trasmessa da Rai Sport

Salta l’appuntamento di lunedì al Pino Zaccaria tra Foggia e Palermo. Dopo i dieci casi di contagio registrati tra i tesserati della squadra pugliese la Lega Pro ha accolto l’istanza presentata dalla società rossonera che ha invocato il punto 4 del comunicato ufficiale 54/L del 6 ottobre scorso, stabilendo quindi il rinvio della partita a data da destinarsi.

Data la situazione, e in attesa degli ulteriori tamponi eseguiti sugli altri giocatori, il Foggia ha deciso di tirare fuori dalla manica il "jolly" perché coach Marchionni si sarebbe trovato a scendere in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo necessario, ovvero tredici. Questo però crea anche un problema per i rosanero, costretti a restare ai box per tre settimane fra il turno di stop e il rinvio della sfida contro il Monopoli.

Nella stessa nota la Lega Pro ha comunicato che il match Foggia-Palermo era stato "selezionato dalla lega e dall’operatore nazionale pubblico per la trasmissione in diretta televisiva in chiaro, si rende noto che a parziale modifica di quanto previsto dal comunicato ufficiale 327/Div del 23 febbraio 2021, la stessa non sarà trasmessa da Rai Sport".