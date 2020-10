Il Coronavirus rivoluziona il campionato del Palermo: salta anche la trasferta di Catanzaro

Il Coronavirus rivoluziona il cammino del Palermo in campionato. Dopo la sfida saltata contro il Potenza e l'impegno in programma ieri pomeriggio contro la Turris e poi rinviato in extremis, "slitta" anche Catanzaro-Palermo di domenica prossima. In parole povere su 6 giornate di campionato, i rosanero hanno disputato solo 3 match.

La Lega Pro ha infatti accettato la richiesta del Palermo di rinviare la prossima partita. I rosanero sono alle prese con nove giocatori positivi al Coronavirus, oltre all'allenatore Roberto Boscaglia. Ecco il comunicato ufficiale: "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 4 delle “Disposizioni gare Lega Pro – Emergenza Covid-19”, la Lega dispone che la gara Catanzaro-Palermo, in programma domenica 25 ottobre 2020, allo stadio Nicola Ceravolo, venga posticipata, sentite le società, a mercoledì 4 novembre 2020 con inizio alle ore 17.30".