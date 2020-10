Calciatore del Cus Palermo positivo al Covid, rinviata la gara con l'Akragas

Un giocatore della squadra di calcio del Cus Palermo è risultato positivo al Covid, per questo la partita in programma domani pomeriggio contro l'Akragas è stata rinviata a data da destinarsi. Il giovane calciatore, 22 anni, ha accusato i primi sintomi (tosse e febbre) dopo qualche ora dalla fine della gara di recupero che si è giocata mercoledì scorso contro la Nissa. Sottoposto a tampone è risultato positivo al Covid-19.

Adesso - come spiega Pietro Adragna, responsabile sezione calcio del centro universitario sportivo - le attività della prima squadra sono sospese. "Abbiamo allertato i dirigenti della Nissa - precisa -. Quindi abbiamo programmato un giro di tamponi per tutto il gruppo squadra". Già due settimane fa la partita con la Nissa era stata rinviata perchè uno dei portieri aveva avuto un contatto con un positivo. "Per fortuna - conclude Adragna - il successivo tampone ha dato esito negativo. Questi 'alert' sono figli dell'enorme attenzione che la società applica sul fronte controlli anti Covid". Tutte le altre attività della struttura di via Altofonte continuano regolarmente.

La società dell'Akragas invece "a partire dal presidente Sonia Giordano, rivolge i più sentiti auguri di buona guarigione al giocatore del Cus Palermo.