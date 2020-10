Coronavirus, un focolaio al Palermo calcio: i positivi salgono a 19

Un vero e proprio calcio focolaio all'interno del Palermo calcio. Altri quattro tesserati del club rosanero, due calciatori e due membri dello staff, sono stati trovati positivi al Coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati ieri pomeriggio. Si aggrava così il bilancio dopo il terzo ciclo di tamponi: in totale adesso sono 19 i tesserati del Palermo positivi, 15 calciatori e quattro membri dello staff compreso l'allenatore Roberto Boscaglia.

Per tutti, sia i positivi che i negativi, oltre che il blocco degli allenamenti continua il provvedimento di isolamento disposto dall'Asp mercoledì scorso perché all'interno del gruppo squadra del Palermo è stato accertato un focolaio di contagio. Martedì saranno effettuati nuovi tamponi sia alla rosa che allo staff.

Intanto il calendario del Palermo resta un rebus. Dopo la sfida saltata contro il Potenza 20 giorni fa e l'impegno in programma mercoledì scorso contro la Turris e poi rinviato in extremis, è slittata anche Catanzaro-Palermo che si sarebbe dovuta disputare ieri pomeriggio. In poche parole i rosanero su sei giornate di campionato hanno giocato solo tre match.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla carta la prossima partita è fissata tra tre giorni: si tratta del recupero contro il Potenza da disputare al Barbera. Si dovrebbe giocare giovedì pomeriggio: la Lega nei giorni scorsi ha fatto sapere che la partita è confermata perché i quattro baby convocati da Boscaglia in questo avvio di campionato fanno parte della rosa del Palermo. Il numero chiave è infatti 13, ovvero il minimo di giocatori negativi al Covid che costringe ogni club a scendere in campo. Il Palermo ha fatto sapere che si sarebbe adeguato. Ma dopo le ultime due positività emerse, potrebbe scattare un nuovo rinvio.