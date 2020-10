Il Coronavirus ferma anche la Maratona di Palermo: gara annullata

Ci hanno messo anima e cuore, lavorando giorno dopo giorno immaginando quello start tanto atteso da podisti e addetti ai lavori , che avrebbe assunto anche un valore emblematico per un'auspicata ripartenza, non solo della Palermo sportiva; start che invece non ci sarà. La Maratona di Palermo, è obbligata ad arrendersi dinanzi alle problematiche sanitarie causate dalla pandemia. Gara annullata e appuntamento al 2021.

Un annullamento, deciso dagli organizzatori dell'Asd Media@, che giunge a pochi giorni dall'ultimo Dpcm del Governo, ma che arriva soprattutto a seguito degli aumenti dei contagi, per un’emergenza sanitaria delicata anche nel capoluogo siciliano. Domenica scorsa un'altra manifestazione podistica, la Palermo International Half Marathon proprio per ragioni di sicurezza, non si era disputata, stoppata a 48 ore dal via, da un'ordinanza del sindaco Orlando, ordinanza tutt'ora vigente.

“Una scelta sofferta ma necessaria che ci è imposta dai tempi dif icili e dalle incertezze legate al Covid – queste le parole del primo cittadino appreso l'annullamento della maratona di Palermo -. Una scelta fatta con responsabilità dagli organizzatori che si confermano amanti dello sport, quindi prima di tutto amanti e rispettosi della vita e della salute di tutti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Amarezza, ma anche consapevolezza che tutto quello che si poteva fare è stato fatto, nelle parole di Salvatore Gebbia, patron della Maratona di Palermo: “C'è tanto rammarico ma anche la coscienza che in questo momento così delicato, nel quale la pandemia sta mostrando nuovamente il suo volto peggiore, si è costretti a fare un passo indietro”.