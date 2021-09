Coppa Italia nazionale medici, trionfo palermitano targato Trinacria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La nostra squadra "Medici Trinacria Palermo" dopo aver ottenuto il pass per la "Final Eight" si è imposta, nella splendida cornice Umbra di Cascia, in finale sulla forte squadra di Cosenza con un perentorio 2 a 0 (reti di Claudio Di Gangi e Dario Costa). Quarti di finale, semifinale e finale in meno di 48 ore. Un percorso netto. 8 gol fatti uno subito con i nostri bomber sugli scudi. Dario Costa (4 reti), Giuseppe Rizzo (3 reti), Claudio Di Gangi (1 rete).Tre vittorie ottenute con prestazioni convincenti.