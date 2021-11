Coppa Italia di Ju Jitsu, Akiyama Budo club è la prima classificata

Akiyama Budo club è la prima classificata della Coppa Italia di Ju Jitsu. Non è trascorso neanche un mese dalla magnifica esperienza ad Abu Dhabi degli atleti della palestra Akiyama Budo Club di Capaci, ed eccoci ancora qui a gioire e festeggiare nuovamente il trionfale rientro degli atleti del maestro Cristian Minuto da Renazzo (Fe) dove hanno partecipato alla Coppa Italia Ju Jitsu che fa Ranking per il Championship Europeo che avrà luogo il 31 marzo 2022 a Creta (Grecia). Soddisfazioni e congratulazioni ai ragazzi dell’Akyiama che continuano a scrivere meravigliose pagine di storia sportiva per la comunità di Capaci.

A prescindere e indipendentemente dai risultati straordinari conseguiti, e nonostante alcuni verdetti a dir poco scandalosi, tutti, ma proprio tutti dai più piccoli ai senior, hanno lottato con coraggio e tenacia dimostrando ancora una volta di rappresentare con onore e orgoglio l’intera comunità capaciota. Chapeaux a quei nostri atleti che, soli in categoria, hanno rinunciato alla vittoria (medaglia d’oro) “a tavolino” confrontandosi con avversari della categoria e peso superiori. A loro il nostro plauso e la nostra ammirazione. Il Ju Jitsu nella scuola di Cristian Minuto (palestra impegnata anche nel sociale contro il bullismo e la pedofilia) è praticato da ragazzi non interessati al dio denaro come avviene in altri sport ma, animati solo ed esclusivamente da quei valori del rispetto delle regole, della tolleranza, della lealtà, della competizione e della disciplina che, tra l’altro, aiuta anche nella vita di tutti i giorni.

A tutti il plauso e i complimenti dei genitori e dei cittadini di Capaci per aver dimostrato, ancora una volta come, con il sudore, il sacrificio e la totale dedizione a questo meraviglioso sport “povero” si possono raggiungere traguardi importanti non solo nello sport ma anche nella quotidianità. Il medagliere definitivo dei 37 atleti della delegazione Akiyama è stato: Coppa Italia all’Akiyama Budo Club 1^ classificata- Medaglie d’oro nr.26 Medaglie Argento nr.20 Medaglie bronzo nr. 4 Al maestro Cristian Minuto e tutti gli atleti che hanno partecipato a questo straordinario e importante appuntamento a Renazzo va oltre la mia stima e gratitudine di tutti cittadini di Capaci, Carini, Cinisi con l’augurio di un futuro crescendo di positività.

Giovanni Polizzi