Al via la Coppa Floriopoli con auto storiche da ogni parte del mondo: anche Orlando alla partenza

Domani alle 14 prende il via la prima edizione della Coppa Floriopoli, la manifestazione pensata ed ideata da Michele Merendino e realizzata dalla Driven srl, con la collaborazione di un selezionato gruppo di appassionati della Targa Florio. La Coppa Floriopoli è un concorso dinamico per vetture d'epoca e da competizione, che si svolgerà sul percorso che, dalle tribune e dai box che ospitavano la Targa Florio di velocità, porta fino all'abitato di Cerda.

Per l'occasione sarà presente ai nastri di partenza della prima vettura della prima manche, il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando. La Coppa Floriopoli è organizzata con il patrocinio della Città metropolitana di Palermo, proprietaria delle strutture di Floriopoli, dei Comuni di Termini Imerese e Cerda ed in collaborazione con Casa Florio.

In occasione della manifestazione sono stati attuati alcuni interventi di natura manutentiva, diretti dall'ingegnere Daniele Niosi, volti alla riqualificazione degli spazi esterni e di alcuni ambienti interni a Floriopoli per migliorare l'accoglienza dei partecipanti e per consentire un più agevole svolgimento della manifestazione, che vedrà l'afflusso di auto storiche di grande pregio, da ogni parte del mondo.