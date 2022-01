Sulle orme della Targa Florio: pronta l’edizione 2022 della Coppa Floriopoli

Fatto il primo bilancio dell’edizione del debutto della Coppa Floriopoli, Chico Paladino Florio, Daniele Spataro ed Enzo Manzo - guidati da Michele Merendino - sono al lavoro per programmare l’edizione del 2022, prevista per il 3 e 4 settembre. La Coppa Floriopoli, un concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture d’epoca e da competizione, lo scorso settembre ha contato una cinquantina di vetture, Sport e Gran Turismo degli anni ’60 e ’70, sulle strade della Targa Florio.

La formula della manifestazione per l’edizione 2022 rimarrà immutata. Il programma prevede per sabato 3 settembre dalle ore 09.30 alle 12.00 la registrazione dei partecipanti e le verifiche tecnico-sportive, alle ore 14 il briefing dei partecipanti ed alle 15 la partenza della prima manche della Coppa Floriopoli.

La "Coppa Floriopoli" 2022 anche quest’anno sarà organizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, proprietaria delle strutture di Floriopoli, dei Comuni di Termini Imerese e Cerda ed in collaborazione con Casa Florio. “Continua l’attenzione della Città Metropolitana per esprimere memoria ed impegno per la conservazione e promozione di una grande esperienza sportiva e culturale”, ha dichiarato il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando.