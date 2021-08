In fila da Bruno Euronics per una foto con la Coppa Euro 2020 e la maglia di capitan Chiellini

Il trofeo resterà esposto nel negozio di via Ugo La Malfa fino al 29 agosto. Ogni scatto sarà postato sulla pagina Facebook del punto vendita: chi riceverà più like vincerà uno smartphone Vivo, partner dell'iniziativa

Il primo accenno di fila si è formato già pochi minuti dopo l'apertura del negozio: da oggi, e fino al 29 agosto, la Coppa di Euro 2020 e la maglia del capitano azzurro Giorgio Chiellini, autografata da tutta la squadra, saranno esposti da Bruno Euronics di via Ugo La Malfa. E i palermitani hanno risposto subito all'invito. Grande la gioia, di grandi e piccini, per l'opportunità di poter guardare da vicino il trofeo che ha reso magica questa estate. C'è stato anche chi, all'appuntamento, si è presentato indossando la maglia ufficiale della Nazionale per rendere speciale uno scatto che continuerà a far rivivere quelle sensazioni anche negli anni a venire.

"Un'emozione grandissima per noi e per i nostri clienti", ha commentato il direttore del punto vendita di Palermo, Fabio Pernice. "La Coppa si trova nel posto giusto perché i veri campioni sono gli italiani, come i nostri clienti", sono le parole invece dell'ad di Bruno Euronics, Claudia Andronico. "Questa coppa ha un immenso valore per noi - aggiunge l'ad Dino Crisafulli - perché ha premiato il lavoro di squadra, un valore in cui noi di Euronics crediamo molto".

All'esposizione dei trofei è legato anche un contest, sponsorizzato da Vivo, che si giocherà tutto sui social. In palio tre smartphone Vivo Mobile Y70, partner dell'iniziativa. Tutti potranno sfidare la Dea bendata: basterà mettersi in posa con la coppa, farsi scattare una foto che sarà pubblicata sulla pagina Facebook del punto vendita e provare a vincere il concorso a suon di like.