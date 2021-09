Accordo fra Waterpolo e Circolo Canottieri Lauria: organizzeranno assieme corsi di nuoto e pallanuoto

I presidenti delle due società sportive firmano una convenzione per rilanciare lo sport come punto cardine per lo sviluppo sociale della collettività. Coglitore: "Il nostro obiettivo è far capire ai giovanissimi l'importanza dell'attività fisica nella vita di tutti i giorni"

Continua a vele spiegate la crescita della Waterpolo Palermo che, dopo gli ottimi risultati sportivi, ha raggiunto un altro fondamentale risultato societario. Si tratta dell'accordo di collaborazione tra la Waterpolo Palermo del presidente Antonio Coglitore e lo storico Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo presieduto da Andrea Vitale.

Una convenzione che nasce dalla voglia di far crescere ancor di più, due tra le realtà più importanti a Palermo ed in Sicilia grazie ad un grande spirito di collaborazione. La Waterpolo ed il Circolo Lauria accedono così una nuova visione delle società sportive a supporto del tessuto cittadino. La convenzione prevede infatti la promozione di scuola nuoto, mini pallanuoto e pallanuoto con l'obiettivo comune di rendere fruibile l'attività sportiva per ragazzi e ragazze rilanciando così lo sport come punto cardine per lo sviluppo sociale della collettività.

Entrambi i presidenti hanno accolto con grande emozione la stipula di quest'accordo che, sicuramente, darà nuova linfa ed entusiasmo allo staff di entrambi i sodalizi. Da quest'anno dunque, tutte le presentazioni ufficiali della Waterpolo Palermo verranno celebrate nella storica sede del Circolo Lauria a Mondello.

Entusiasta il commento di Antonio Coglitore, presidente della Waterpolo Palermo: "Sono molto contento di questo accordo perché, per tradizione, molti nuotatori della Waterpolo sono anche soci del Circolo Lauria e dunque é quasi un modo per ritrovarsi in famiglia. Ringrazio davvero il presidente Vitale ma anche altre figure importanti come Fabio Briguglia, Valentina Salvia e Fabrizio Griffo che assieme al nostro staff hanno individuato le migliori modalità per stipulare questa collaborazione. L'obiettivo specifico è sempre lo stesso: creare sport sano per i giovani creando flussi di un vero e proprio movimento sportivo per far comprende ai giovanissimi quanto è importante lo sport nella vita di tutti i giorni. Sono certo che i primi risultati si vedranno a brevissimo!".