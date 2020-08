Boscaglia si presenta: "Sono siciliano, Palermo è il massimo per me"

Pragmatico ma anche e soprattutto realista. Roberto Boscaglia si presenta alla stampa e alla città e lo fa nel suo stile: "Vincere non sarà semplice, ma sarà il nostro dovere. Anche quando non riusciremo ad ottenere i tre punti, sarà fondamentale non perdere". Il motto è chiaro, le ambizioni anche. La concorrenza del Bari però non può non fare paura a una neopromossa, anche se in questo caso la neopromossa si chiama Palermo e ambisce a palcoscenici più importanti. È per questo che alla fine il nuovo allenatore rosanero ha deciso di mettersi nuovamente in gioco in un campionato ostico come quello della Serie C. "Palermo non è stata una scelta, ma la scelta per antonomasia. Essere qui è il massimo per un siciliano”, ha poi confessato l’ex tecnico dell’Entella. Adesso testa al ritiro, dove Boscaglia si augura di abbracciare i primi veri rinforzi per costruire un grande organico.

Un ritorno alle origini. Una conferenza in pieno stile Palermo. Perché la società di viale del Fante ha fortemente voluto che Boscaglia pronunciasse le sue prime parole da allenatore dei rosanero all’aperto, in tribuna, proprio lì dove un anno fa Mirri parlò per la prima volta alla città dei suoi piani. Davanti alla stampa per l’appunto ma anche davanti ai tifosi, che nonostante i 32 gradi non hanno resistito alla tentazione di ascoltare le prime parole del nuovo tecnico. A fare gli onori di casa è stato l'amministratore Rinaldo Sagramola che non ha nascosto il suo entusiasmo nell'aver raggiunto un accordo con il "pezzo da novanta" tanto desiderato. "Se al mio fianco siede Boscaglia è semplicemente perché fin da aprile abbiamo sempre e soltanto pensato a lui per l’impresa della serie C. A dire il vero - ha aggiunto il dirigente - con il mister abbiamo sempre scherzato sulla possibilità di lavorare insieme al Palermo, addirittura dai tempi del Brescia".

Tanta era la voglia di assicurarsi le prestazioni di chi questa competizione la conosce molto bene che alla fine Sagramola ha dovuto cedere alle richieste contrattuali del tecnico. "Non ho mai fatto mistero sul fatto che gli allenatori a mio avviso dovrebbero sempre avere un contratto annuale. Questo rapporto biennale invece, nonostante mi contraddica, in realtà si sposa con un progetto più ampio che va al di là di questa singola stagione. Affronteremo un campionato difficilissimo, giocheremo contro la favorita, il Bari, che ha un anno di vantaggio dal punto di vista della programmazione, ma i nostri obiettivi non cambiano. Vogliamo riportare il Palermo in serie B. E non è una caso se alla fine - conclude - abbiamo preso il miglior allenatore in circolazione".

Poi la parola è passata al protagonista di questa giornata, Boscaglia. Lui, siciliano nativo di Gela, ha sempre avuto il pallino per il Palermo. Ed è per questo che il tecnico cinquantenne alla fine ha deciso di fare un passo indietro salutando la serie B per provare a conquistarla nuovamente sulla panchina rosanero. "Inutile dire di essere profondamente entusiasta per questa possibilità che finalmente mi si è presentata. Da siciliano, Palermo rappresenta la punta del diamante. Questa città è certamente speciale e insieme al mio staff siamo convinti di poter fare un grande lavoro. Sia chiaro,, non sarà semplice. Quest’anno - afferma - nulla sarà scontato, ma questo elevato grado di difficoltà ci stimola a dare ancora di più per raggiungere gli obiettivi sperati. È vero ciò che ha detto prima Sagramola: in questi anni abbiamo sempre scherzato anche con Renzo Castagnini sulla possibilità di venire a Palermo e adesso eccoci qui, tutti e tre pronti a riportare in alto questi colori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma l'impresa che attende il tecnico gelese è sicuramente una delle più ardue. Persino per chi questa categoria l'ha già vinta tre volte in carriera. Non c’è una ricetta precisa, se non un "credo calcistico" esposto all'interno della sua tesi presentata a Coverciano durante il master per allenatori di prima categoria: la motivazione nel calcio come nella vita. "Oltre a questo però - conclude - penso che sarà determinante potere contare su una grande società e sui migliori calciatori disponibili sul mercato. Poi, chiaramente, ci sono tante altre piccole componenti che sommate fra loro possono fare la differenza. Non dimentichiamoci che al termine della stagione anche uno o due punti possono fare la differenza. Sia a Trapani che a Chiavari ho affrontato due campionati diversi, accomunati dalla motivazione, che alla lunga penso sia un fattore che possa davvero dare quello sprint in più".

Gallery