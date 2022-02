Conference403, il 23 marzo la decima: al Torre Ulisse club c’è (anche) Luciano Moggi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Luciano Moggi e non solo. Appuntamento al 23 marzo 2022 al Torre Ulisse Club di Via Faggio 77 (Carini) per la decima Palermo Football Conference targata Conference403. L’ex direttore generale della Juventus sarà relatore d’eccezione alla manifestazione, con lui anche Fabio Lupo, Mauro Meluso, Rino Foschi, Giorgio Perinetti, Beppe Accardi, l’agente di Jorginho Joao Santos, il procuratore di Zaniolo Claudio Vigorelli che nell’occasione ritirerà il premio “Una vita per il calcio”, l’avvocato Crescenzo Cecere agente tra gli altri di Bruno Alves, l’avvocato Claudio Pasqualin immancabile padrone di casa e verrà analizzato anche il caso plusvalenze in Serie A con l’avvocato Angelo Cascella.

Non mancheranno momenti di intrattenimento e solidarietà. Conference403 scalda i motori. L’organizzazione fa sapere che presto verranno rese note le modalità di partecipazione all’evento. “Sarà come sempre un evento da ricordare”, ha annunciato l’avvocato Claudio Pasqualin.