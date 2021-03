Il Club Lauria miglior team con i cadetti al Crotone International Carnival Race 2021

Il Club Canottieri Roggero di Lauria con i cadetti conquista il premio miglior Team al Crotone International Carnival Race 2021. Buona la prestazione per i timonieri portacolori del Circolo che si sono confrontati con un evento dal forte sapore simbolico, accompagnati dai tecnici Enrico Tortorici e Vincenzo Randazzo. Lo scorso anno la BPER Banca Crotone International Carnival Race fu, infatti, l'ultimo atto sportivo prima del lockdown. Quest'anno, lo spostamento da carnevale a metà marzo ne ha permesso lo svolgimento con l'adozione di rigidi protocolli anti Covid.

Intanto sono quattro gli atleti juniores in flotta gold con i fratelli Silvia e Michele Adorni che si allenano ormai nella nuova classe 29er.

Nel primo giorno di regate si sono disputate tre prove sia per i cadetti che per gli juniores, con condizioni di vento medio. “Sul campo di regata – commenta Enrico Tortorici – si sono confrontati molti cadettini e qualche juniores alla prima esperienza. Il migliore è Michele Adorni che ha vinto anche una prova. Buona la prestazione di Andrea Sabbia che finalmente gareggia tra i migliori. E buon esordio pure di Alberto Palermo, alla sua prima regata con i juniores, e Melissa Falica tra i cadetti premiata come quarta femmina”.