Weekend da surfisti al circolo velico Sferracavallo con il campionato zonale Tavole 2022

Due giornate di prove questo week end al Circolo Velico Sferracavallo per il Campionato zonale Tavole 2022 - TECHNO 293, Windsurfer e IQfoil, inserito nel calendario della Federazione Italiana Vela (VII Zona). Sessantacinque i ‘’piccoli’’ e ‘’grandi’’ surfisti in gara: 17 (categoria Windsurfer - dai 19 ai 90 anni), 22 (Techno293, Under 17 e Under 15) e 26 Techno (CH3, CH4, Techno Experience). Tre le prove disputate sabato con un vento di Levante oscillante tra i 10 e i 12 nodi. Ieri, invece, il vento si è fatto attendere. Una domenica soleggiata ma con pochissimo vento che soltanto intorno alle 13 ha raggiunto i 6 nodi, consentendo ai ‘Kids’ di svolgere due prove, una soltanto per le altre classi.

Il podio

Classe Windsurfer, primo classificato Marco Casagrande (Albaria), secondo posto per Alessandro Alberti (ASD Tunafish Kitesurf) seguito da David Grasso Castagnetta (Albaria). Prima nella classifica femminile, Giulia Ferrara (Albaria).

Classe Techno 293

- Under13, Primo e unico premiato della categoria, Cesare Genna (Società Canottieri Marsala)

- Under 15 maschile: Primo gradino del podio per l’atleta del Circolo Velico Sferracavallo, Blasco Aronica, seguito da Marco Di Benedetto (Società Canottieri Marsala) e Sergio Agnello Cajozzo (CC Roggero di Lauria)

- Under 15 femminile: Prima classificata Chiara Clementina Catania (CC Roggero di Lauria), secondo gradino per Anna Ampola (CC Roggero di Lauria) seguita da Sara Dell’Ajra (Circolo Velico Sferracavallo).

- Under 17 maschile: Primo, Gabriele Zavatteri (CC Roggero di Lauria), secondo posto per Fabrizio Fecarotta (CC Roggero di Lauria) e terzo Alessandro Mangione (Circolo Velico Sferracavallo).

- Under 17 femminile: Prima, Maria Francesca Salerno (CC Roggero di Lauria) seguita dall’atleta del Circolo Velico Sferracavallo, Sara Mangione. Terza, Benedetta Cirino (CC Roggero di Lauria).

Classe Techno 293 - CH3

- Classifica maschile:Primo Vincenzo Clausi (Circolo Velico Sferracavallo), secondo Federico Arnetta (CC Roggero di Lauria), terzo Giorgio Clausi (Circolo Velico Sferracavallo)

- Classifica femminile: Prima,Marta Clemente (Circolo Velico Sferracavallo), seconda Greta Alesi (Circolo Velico Sferracavallo)

CH4

- Classifica maschile e femminile:Primo, Giuseppe Badalucco (Circolo Velico Sferracavallo), secondo Giuseppe La Loggia (CC Roggero di Lauria) seguito da Alberto Troja (CC Roggero di Lauria). Prima classificata, Ottavia Catania (CC Roggero di Lauria)

Experience

- Classifica maschile: Primo, Fabrizio Giaconia (Società Canottieri Marsala), secondo posto per Marco Anania (Circolo Velico Sferracavallo) seguito da Gabriele Di Majo (Circolo Velico Sferracavallo)

-Classifica femminile: Prima, Sofia Campanella (CC Roggero di Lauria), seconda Laura Castagnetta Grasso (CC Roggero di Lauria) seguita da Maria Sofia Sabbia (CC Roggero di Lauria).

Un successo per la prima regata di windsurf organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo che anticipa la regata nazionale, Tappa di Coppa Italia Techno293 che si terrà il primo fine settimana di Maggio. In attesa del ritorno delle tavole, il Circolo Velico Sferracavallo ospiterà il 5 e 6 Marzo, la Regata nazionale 29er che vedrà la partecipazione di velisti provenienti da tutte le regioni d’Italia.