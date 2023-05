Circolo ippico Chirone, 65 partenti per il primo sociale di equitazione integrata Fise

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto ieri presso il circolo ippico Chirone il primo sociale di equitazione integrata Fise, che ha visto la partecipazione di 65 bambini e ragazzi che si sono esibiti in delle riprese di dressage e gimkana.

E' stato il primo evento organizzato dal dipartimento di Equitazione integrata Fise Sicilia, retto dalla dottoressa Isabella Alioto, presidente dell'associazione Cavallo Amico, promotore della manifestazione.

Hanno partecipato, oltre al Chirone, anche altre associazioni palermitane guidate dalle istruttrici federali Gia Giancontieri, Sofia Varoli, Cinzia Vassallo e Isabella Alioto. L'evento è stato all'insegna dell'inclusione e dell'integrazione per promuovere lo sport ed in particolare l'equitazione per renderlo alla portata di tutti.

"Questo - dice Isabella Alioto - è stato l'inizio di una lunga serie di eventi che verranno organizzati dal dipartimento di Equitazione integrata Fise Sicilia non solo sul territorio palermitano, ma su tutto il territorio regionale. Coinvolgeremo tutte le province siciliane per far in modo che attraverso l'equitazione la disabilità diventi normalità".