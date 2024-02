Circolo della Vela Sicilia, il navigatore Alessandro Torresani torna in oceano

L’atleta del Circolo della Vela Sicilia Alessandro Torresani reduce dalla Mini Transat 2023, attraverserà per la seconda volta in cinque mesi l’oceano Atlantico, questa volta in equipaggio e su un Class40 con Andrea Fornaro (skipper) e Domenico Caparrotti (co-skipper). Il team navigherà su Influence 2, il Musa 40 varato nel Giugno del 2023 dai cantiere San Giorgio di Genova. È la prima volte che Alessandro si troverà a navigare su questi bolidi di 12 metri che possono raggiungere velocità di massima fino a 25 nodi.

L’occasione sarà la prima edizione della Niji40, nuova regata atlantica disegnata sul percorso della Rotta del Rhum, con partenza il 7 Aprile da Belle-ile en Mer in Bretagna e arrivo a Marie Galante (Guadalupa). La classe dei 40 piedi apre così al format transoceanico da Est a Ovest in equipaggio di tre persone.

Queste le impressioni di Alessandro: “Il team si sta mostrando unito in questa fase di preparazione dell’imbarcazione ed è pronto per affrontare i prossimi allenamenti di marzo a Lorient. Sono entusiasta di navigare in questa classe che sta crescendo ogni anno e dove avrò la possibilità di confrontarmi con navigatori internazionali di alto calibro. Dopo la Mini Transat, ritengo fondamentale l’occasione di partecipare al progetto di Andrea Fornaro, per aggiungere alla mia formazione l’esperienza in equipaggio, prima di costruire un nuovo progetto personale".

La Niji40 si annuncia interessante e come sempre la Class40 esprime grande vivacità: molti navigatori e barche reduci dalla Transat Jaques Vabre 2023 hanno confermato la partecipazione, tra questi Alberto Riva (Acrobatica), Xavier Macaire (SNEF), Gildas Mahe (Amarris) e altri.

Il presidente del CVS Agostino Randazzo ha commentato: “Il progetto annunciato da Alessandro ci consente di continuare al suo fianco e attraversare ancora una volta l’oceano, in un anno di grandi avvenimenti per la vela e per il nostro club, dall’America’s Cup con Luna Rossa Prada Pirelli alla 19ma Palermo-Montecarlo. Bravo Alessandro, continua così!”.