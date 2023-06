Carlotta Ranno e Diego Guagliardito campioni italiani di danze latine americane a Rimini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora un successo per la coppia di ballerini Carlotta Ranno di Bagheria e Diego Guagliardito ai campionati nazionali Cids di danze latine americane che si è svolto a Rimini.

La coppia si è imposta su altre provenienti da altre regioni dItalia,tra cui Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, classificandosi al primo posto vincendo così il titolo di Campioni italiani nella categoria 8/9 classe C danze latine. I due ragazzi sono allenati dal maestro Damiano Di fazio della scuola di ballo "The king of dance".