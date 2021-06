Stadio delle Palme, campionato regionale di società di atletica paralimpica senza pubblico: "Manca l'agibilità"

La seconda fase del Campionato regionale di società di atletica leggera paralimpica Fisdir Sicilia, che avrà luogo domenica, a partire dalle 9, allo Stadio delle Palme, si disputerà a porte chiuse. "Manca l'agibilità", spiegano gli organizzatori invitando gli appassionati a "seguire le competizioni in diretta sulla pagina Facebook di Fisdir Sicilia". Allo Stadio delle Palme, conferma l'assessore comunale allo Sport Paolo Petralia, "non c'è ancora l'agibilità pubblico-spettacolo, che però è in dirittura d'arrivo: stiamo effettuando gli ultimi interventi residuali e a breve verrà rilasciato il certificato da un'apposita commissione comunale". Non in tempo però per la manifestazione sportiva di domenica.

"Sarà una gara molto partecipata, con numeri che non si registravano dal 2017 - afferma Francesco La Versa, referente tecnico regionale Fisdir di atletica leggera - sia per quanto riguarda gli atleti coinvolti, che le società aderenti". Sono infatti ben 108 gli atleti in gara distinti per categorie: promozionale, Open/agonisti e C21 (atleti con sindrome di down). Altrettanto corposo è il numero delle società sportive che parteciperanno, ben 13: Asd Pro Sport, Il sottomarino Asd, A.S. Dilettantistica D'Albafiorita, Asd Radiosa, Special Boys Asd, Asd Sport21 Sicilia, Vivi Sano Sport - Associazione, TeLiMar - Tempo Libero Mare SO, Asd Delfini Blu, Asd Teacch House, Asd Aiffas Vittoria, Asd Paralimpica Mimì Rodolico e Asd Atletica leggera Sprint.

L'impianto sportivo, gestito dal Comune e intitolato a Vito Schifani, a settembre dovrebbe ospitare un'altra importantissima competizione di atletica: la finale Argento dei campionati di società. L'evento però sarebbe a rischio perchè mancano le attrezzature necessarie alle gare ad ostacoli, siepi, salto in lungo, in alto e con l'asta, lancio del giavellotto e del peso.