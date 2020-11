Ciclismo, il palermitano Carlo Sciortino si laurea campione regionale Allievi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi nella gara in linea di Palermo, nel circuito della Favorita con arrivo a Monte Pellegrino, è stata assegnata la maglia di Campione Regionale categoria Allievi, vinta da Carlo Sciortino. Non poteva che concludersi così la stagione del giovane talento di Bagheria, tesserato con la Forno Pioppi ed allenato dal preparatore Giuseppe Di Salvo. Una stagione da incorniciare ricca di vittorie prestigiose come il Memorial Cannarella, la Crono di Palermo, le diverse gare in Sicilia, ed oggi, nella giornata quasi estiva di Palermo, ecco la ciliegina sulla torta.

Fresco dell’accordo con Andrea Campagnaro per il nuovo team della famiglia Pantani, oggi Carlo ha dominato la gara andando a vincere in solitaria sulla salita del Monte simbolo di Palermo, con più di un minuto di vantaggio sul secondo. Dietro di lui il compagno di squadra Giovanni Anselmo ed a concludere il podio Vincenzo Pardo. “Concludiamo questa stagione 2020 nel migliore dei modi – dichiara Carlo a fine gara – ringrazio tutti i miei compagni di squadra per il supporto, la mia squadra, la mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me. Ringrazio il mio preparatore atletico, ma non solo un preparatore anche un grande amico, Giuseppe di Salvo per avermi cresciuto ciclisticamente e per avermi aiutato a preparare la stagione al meglio.