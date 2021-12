Campionato italiano fijlkam di ju jitsu: società palermitana si piazza al primo posto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per la prima volta una società palermitana si classifica prima in Italia nella specialità del fighting system (combattimenti) al campionato italiano fijlkam di ju jitsu. La competizione si è svolta a Ostia ed è stata vinta dalla Asd Budokan dei maestri VIncenzo Vutera, 6° dan, e Sanfilippo Luigi, 3° dan. Poco più di 200 i partecipanti per 30 società sportive.