Campionato italiano femminile di bocce, Palermo si prepara alla semifinale

La squadra femminile della bocciofila Ponte Ammiraglio di Palermo, sotto la guida del tecnico Paolo Cavarretta, riprende gli allenamenti in vista del doppio confronto con la Soc. E. Millo di Salerno per la conquista della semifinale nazionale. Andata 20 settembre 2020 a Salerno e presso il bocciodromo Ponte Ammiraglio l'incontro di ritorno in data 27 Settembre 2020. Siamo fiduciosi che la squadra del Ponte Ammiraglio possa scalare ancora la classifica che li vede al momento fra le migliori 8 società d'Italia. Atleta capitano: Linda D'Andrea; atleti: D'Alessandro Marilena, Celestra Alessia, Baleno Ida, Piccirilli Carmela, Pilo Mimma, Zaccaria Maria e Caviglia Giusi.

