Campionato ippico regionale a squadre 2020

Con tre squadre partecipanti, capitanate dal tecnico Giampaolo Billeci, all’evento svolto presso il centro ippico “Pietra dei fiori”, il Circolo Ippico Taytù porta a casa una medaglia d’argento nel campionato assoluto,su 26 squadre, grazie al team “I fiori del Taytu” composta da Chiara Maria Palumbo su Logatus, Roberta Maria Bonura su Oh Macho man, Giuseppe Genuardi su Montecristo e dal cavaliere in prestito dal circolo ospitante Daniele Nicastri su Dindolò. Dopo la prima giornata tutti e quattro i binomi portano a termine i loro percorsi con zero penalità.

Nella giornata di domenica il primo a scendere in campo è Daniele Nicastri con il suo compagno Dindolò nella C130 che porta a casa un secondo posto; Giuseppe Genuardi e Montecristo, nella C120, terminano il percorso senza sfiorare una barriera; Chiara Maria Palumbo e Logatus disegnano un percorso senza errori nella B105 ed infine Roberta Maria Bonura e Oh Macho man, nella C115, con un barrage velocissimo, permettono alla squadra di guadagnare la medaglia d’argento.

Nel campionato brevetto hanno partecipato invece due squadre “i fighetti del taytu” composta da: Noemi Genuardi su Rigoletto, Celeste Casiglia su E’ Kash, Irene Sparti su Goodbye du by e Davide Scuteri su Ecolord e “i magnifici 4” composta invece da Miriam Caruso su Lunas Negra, Andrea D’Arpa su Nayla, Bianca Baccarella su Valentina e Giulio Di Salvo su Rado, quest’ultimo team riesce a conquistare la quinta posizione, permettendo al nostro circolo di essere l’unico a presidiare in entrambe le premiazioni. Anche quest’anno il Taytu porta a casa in questo evento annuale delle medaglie e podi continuando la striscia positiva di risultati.