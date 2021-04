Campionato femminile di bocce, il Ponte ammiraglio vince 7-1 contro San Vito lo Capo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con l’incontro odierno fra le squadre Ponte Ammiraglio (Pa) San Vito Lo Capo (Tp), si è dato inizio al girone n. 8 del Campionato Italiano di Società Femminile, dove ha visto la squadra locale vittoriosa per 7 set contro 1. Oggi oltre alle “veterane” della squadra…. il tecnico ha potuto contare sull’esordio di Zaccaria Mara e della giovanissima Claudia Sticchi (appena 13 anni) , prontissime alla chiamata in campo infatti grazie anche alla loro determinazione, tecnica la Ponte Ammiraglio ha superato le fortissime atlete della San Vito Lo Capo. Domani si giocherà il ritorno in San Vito Lo Capo, siamo sicuri che sarà una gara di buon livello tecnico come quello visto oggi in campo. La gara si è disputata in rigorosa osservazione delle Linee guida della FIB in materia prevenzione Covid, diretta dall’Arbitro regionale Sig. Fragiglio Andrea, arbitri di Partita Aricò Salvatore – Fragiglio Guerrino Roberto.