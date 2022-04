Campionato nazionale di calcio a 5, terzo posto per la Real Sordi Palermo

Buon piazzamento per i giocatori della Real Sordi di Palermo che si sono classificati al terzo posto nel campionato nazionale di calcio a 5 organizzato dalla Federazione Sport Sordi affiliata al Cip il Comitato Paralimpico. Per il sindaco Leoluca Orlando questo risultato rappresenta “un grande orgoglio per tutta la città e per il movimento sportivo”, mentre l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa ha sottolineato che "i risultati dello sport paralimpico del nostro territorio continuano ad essere positivi, e la sua straordinaria multidisciplinarietà porta con se un grande numero crescente di appassionati e sostenitori".