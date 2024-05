Riapre un'area del Palasport di Cefalù per i campionati regionali di danze artistiche

Questa mattina il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla, ha partecipato ai Campionati regionali 2024 di Danze artistiche e Coppa Sicilia al Palasport "Marzio Tricoli" di Cefalù, dove dopo diversi anni di chiusura è stata riaperta un'area.

"In attesa del completamento dei lavori, oggi il Palasport riapre parzialmente per dare la possibilità a tanti sportivi di esibirsi per conquistare il titolo regionale in una delle numerose discipline che fanno parte delle danze artistiche", ha detto Lagalla. E ha aggiunto: "E' stato un piacere ed un onore poter premiare questi giovani sportivi. Si tratta di una iniziativa importante e realizzata grazie all'impegno della Città Metropolitana di Palermo che segna, finalmente, la ripresa delle attività agonistiche all'interno di uno spazio ritenuto strategico per la promozione e lo sviluppo di questo territorio. Stiamo lavorando operosamente per dare alle comunità sportive spazi riqualificati e adeguati per essere palcoscenico di competizioni anche internazionali".