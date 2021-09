A Palermo i campionati regionali di atletica leggera Fisdir

Sabato prossimo 130 atleti speciali in rappresentanza di 11 società provenienti da tutta la regione gareggeranno allo stadio delle Palme

Sabato prossimo 25 settembre 130 atleti speciali in rappresentanza di 11 società provenienti da tutta la regione gareggeranno a Palermo, allo Stadio delle Palme, in occasione del campionato regionale di atletica leggera Fisdir 2021.

L’evento organizzato da Vivi Sano Sport in collaborazione con la Delegazione Regionale della Fisdir, Federazione Sportiva Nazionale che organizza le attività per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale, verrà coordinato in pista da Francesco La Versa, giovane tecnico federale che ha recentemente rappresentato Palermo e l’Italia ai Giochi Paralimpici Tokyo 2020.

Appuntamento sabato prossimo a partire dalle ore 15 allo stadio di viale del fante (ingresso gratuito con Green Pass), impianto che ha beneficiato di un intervento di riqualificazione in occasione della Finale Argento organizzata lo scorso fine settimana.

Lo Stadio delle Palme ospiterà il prossimo 21 e 22 maggio i campionati Italiani di atletica leggera Fisdir, importante evento sportivo dal grande valore sociale che Vivi Sano organizzerà in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci e che prevede, la mattina del 23 maggio, una staffetta di atleti speciali che partendo dall’Albero Falcone raggiungerà lo stadio intitolato al compianto Vito Schifani.