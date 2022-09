Campionati italiani windsurfer a Vieste, dopo due regate primo il palermitano Alessandro Alberti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono iniziati ieri i campionati Italiani classe Windsurfer 2022 organizzati a Vieste, famosa località della Puglia garganica nota per le sue condizioni di vento. Vento che ha offerto condizioni estremamente sfidanti nel corso della prima giornata, con intensità anche superiore ai 25 nodi poi attenuatasi nel corso della giornata. Da segnalare l’ottima prestazione del palermitano Alessandro “Tuna” Alberti (Clubino del Mare) al momento primo. Le regate proseguiranno sino a domenica, in attesa dei Campionati Mondiali di Classe in programma a Mondello dal 3 al 9 ottobre.