Mondello, torna il grande spettacolo della tavola Windsurfer: al via oltre 100 atleti

Non mancherà certamente lo spettacolo sulle acque di Mondello, autentico tempio delle tavole a vela, dal 15 al 19 maggio e nello specifico presso il club Albaria, presieduto da Alessandro La Monica dove si svolgerà, con la preziosa collaborazione del Circolo Canottieri Roggero di Lauria, la cinquantesima edizione dei Campionati Italiani della storica classe Windsurfer.

Si tratta di un grande ritorno di affermati surfisti dopo l’indimenticabile edizione andata in scena nel 2022, tra Albaria e Lauria, dei Campionati del Mondo a cui risposero in 400 atleti. Per l’evento del 15- 19 maggio al momento figurano oltre 100 preiscritti provenienti da tutta la penisola con qualche “invito” assegnato ad atleti stranieri.

La Classe Windsurfer che ha conosciuto una vera e propria rinascita grazie alla tavola multibrand “Windsurfer LT”, ritorna quindi sulla spiaggia di Mondello, notissima località, per aver ospitato per oltre un trentennio il “Windsurf World Festival”, che, con ogni probabilità, verrà riproposto tra un anno esatto con grande gioia di tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di apprezzare bellezze del luogo ed efficiente organizzazione del club Albaria.

Gli attori protagonisti di questo campionato che sarà un importante rodaggio in previsione degli Europei previsti a Torbole, sul Garda, dall’11 al 16 giugno si daranno appuntamento a Mondello mercoledì 15 maggio con le consuete procedure di registrazione e con la “practice race” mentre il programma della competizione vera e propria prenderà il via nella tarda mattinata di giovedì 16. Nel programma della manifestazione sono previste un minimo di nove regate di flotta per la course race, la long-distance, lo spettacolare freestyle e lo slalom “australiano”.

Domenica 19 l’assegnazione delle ambite medaglie cui sperano di concorrere i tanti e competitivi atleti siciliani: da Marco Casagrande, a Paco Cottone e Alessandro Alberti, da Riccardo Giordano e Paco Wirz senza tralasciare la marsalese Bruna Ferracane fresca vincitrice dei campionati del mondo di Perth. Occhio anche al next gen palermitano dell’Albaria Federico Longo che ha già fatto parlare molto di sé.

Pronti a dare filo da torcere agli atleti locali, i vari Alessandro Torzoni nativo di Piombino, il viareggino Marco Ferrera, il laziale Nicola Spadea e il presidente della Classe italiana Luca Frascari.

Il 2024 è assolutamente fitto di impegni in calendario e la kermesse palermitana si inserisce in tale ambito. Le vele del Windsurfer hanno già toccato le acque della Toscana, della Sardegna e proprio pochi giorni fa quelle di Ibiza in Spagna dove è andata in scena l’“International Windsurfer Ibiza Meeting”.

Più in avanti avranno luogo, come detto in precedenza, i Campionati Europei a Torbole sul lago di Garda, seguiti dai Campionati del Mondo in Spagna (Costa Brava) dal 16-22 settembre, a pochi giorni ed a pochi chilometri dalla 37ma edizione dell’America’s Cup che si terrà a Barcellona.

A una settimana dal via queste le parole del presidente dell’Albaria Alessandro La Monica. “Celebriamo il 50° compleanno della classe di windsurf più antica al mondo, quella del mondiale tenutosi proprio qui da noi nel 2022. Questa tavola è stata rimessa su grazie anche alle forze dell’Albaria come Riccardo Giordano che avremo il piacere di rivedere in azione sulle acque di Mondello. Abbiamo fatto in modo che questa tavola fosse costruita da più aziende possibili nella maniera più semplice possibile. Dal 15 al 19 maggio sarà certamente una grande festa che si interseca tra numerosi eventi nazionali e non. La qualità dei partecipanti che vedremo all’opera la prossima settimana è davvero elevata”.

Presidente della giuria della FIV (Federazione Italiana Vela) sarà Mario De Grenet storica figura della classe Windsurfer il quale sarà coadiuvato dal marsalese Nicola Tartamella che ha convocato 15 ufficiali di regata per le varie discipline in programma oltre la regata di flotta.