Palermo incorona la nuova regina della pallavolo italiana under 15 femminile: trionfa la In Volley Piemonte

Palermo incorona la nuova regina del volley italiano Under 15 femminile di pallavolo: la In Volley Piemonte è campionessa d’Italia per la categoria. La formazione allenata da Daniele Sciarrotta conquista il titolo tricolore battendo infatti la squadra lombarda della Visette Volley per 3-1 (25-17 19-25 25-14 25-13). La finalissima, disputata al Palaoreto, ha soddisfatto ampiamente le aspettative dando vita ad un match intenso e ricco di agonismo arbitrato da Riccardo Callegari di Treviso e Federico Chiacchiaro di Napoli. La finale 1°-2° posto è stata trasmessa in streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo (visibile qui).

Al Palaoreto di Palermo anche la finale per stabilire il terzo posto assoluto della categoria. La spunta Volleyro’ Casal de Pazzi che ha battuto per 3-1 le campionesse uscenti della Foodlab Imoco Volley San Donà.

Lo spettacolo della domenica mattina siciliana è andato in scena anche a Cinisi per le finali dal 5° all’8° posto. Mentre la Pro Victoria Verovolley Monza conclude la sua avventura in settima posizione assoluta battendo in tre set l’unica siciliana in gara della WeKondor Catania, la compagine lombarda della Busnago Volleyball Team batte per 3-0 le pari età della Anderlini Modena, giunta sull’isola con numerose defezioni in organico.

A Terrasini assegnate infine le posizioni dal 9° al 12° posto: chiude la graduatoria la Cuore di Mamma Cutrofiano, a secco di vittorie in questa kermesse e sconfitta stamattina dalla Pallavolo Fondi per 3-0. Nono piazzamento per la Teodora Ravenna, che ha avuto la meglio per 3-1 sulla ASD Duemila12.



Corpose le autorità presenti a Palermo per assistere all’epilogo di una tre giorni che ha regalato un’esperienza indimenticabile a tutti i protagonisti: per la Fipav il consigliere federale Davide Anzalone, il presidente del CR Sicilia Nino Di Giacomo, il presidente del CT Palermo Eduardo Cammilleri insieme al presidente del comitato organizzatore locale Roberto Mormino. Presente Raoul Russo, in rappresentanza dell’Assessorato della Regione Siciliana Turismo, Sport e Spettacolo. Ad osservare in questo week-end le eccellenze della disciplina anche il secondo allenatore della nazionale italiana Under 16 femminile Oscar Maghella.

E’ stato un intenso fine settimana siculo per il movimento giovanile del volley, in cui le migliori squadre d’Italia Under 15 hanno espresso in modo entusiasmante un livello tecnico di prim’ordine nonostante l’età. Una bellissima copertina che fa ben sperare per il presente, ma soprattutto per il futuro della pallavolo italiana.

Le dichiarazioni

Nino Di Giacomo, presidente del CR Sicilia: “Siamo onorati che la FIPAV abbia puntato sulla nostra isola per uno dei momenti indelebili per la crescita sportiva di un’atleta. La Sicilia c’è. Un merito alle squadre che hanno sfilato sui nostri campi per la loro qualità e tecnica sfoggiate durante questo week-end. Una bella pagina per il comitato, una bella pagina per la pallavolo siciliana e nazionale”

Eduardo Cammilleri, presidente del CT Palermo: “Soddisfatti per la riuscita di questa manifestazione. Palermo ha dimostrato di avere un comitato all’altezza per eventi di questo calibro, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Questo ci permetterà in futuro nuovamente di proporci per questo tipo di manifestazioni, che sono importanti per il territorio dal punto di vista della motivazione e dell’abitudine a certi livelli”.

Questi i nomi delle neo-campionesse d’Italia della In Volley Piemonte: Felicia Buffone, Martina Cantoni, Diara Gaye, Alice Giacomin, Carlotta Lodigiani, Maria Mangalagiu, Gemma Molino, Cecilia Montaldi, Sonia Prekducaj, Martina Sacco, Caterina Viazzo, Amelie Vighetto, Martina Cerrato, Laila Cantoni.

Premi e risultati

Il premio speciale “Lilyana Pizzo”, la signora del volley siciliano scomparsa nel 2020, è stato consegnato da Donatella Pizzo al capitano della In Volley Piemonte Amelie Vighetto.

I premi individuali sono stati assegnati e consegnati da Oscar Maghella:

Miglior schiacciatrice – Claudia Talerico, Visette Volley

Miglior palleggiatrice – Martina Cantoni, In Volley Piemonte

Miglior centrale – Zoe Moiran, Foodlab Imoco Volley San Donà

Miglior libero – Alessandra Ribechi, Volleyro’ Casal de Pazzi

MVP – Amelie Vighetto, In Volley Piemonte

Finale 1°-2° posto: In Volley Piemonte - Visette Volley 3-1 (25-17 19-25 25-14 25-13)

Finale 3°-4° posto: Volleyrò Casal dè Pazzi - Imoco Volley San Donà 3-1 (25-17 25-21 22-25 25-9)

Finale 5°-6° posto: Busnago Volleyball Team – Anderlini 3-0 (25-17 27-25 25-19)

Finale 7°-8° posto: Pro Victoria - Wekondor Catania 3-0 (25-22 25-19 25-20)

Finale 9°-10° posto: Teodora Ravenna - ASD Duemila12 3-1 (25-20 24-26 25-16 25-15)

Finale 11°-12° posto: Cuore di Mamma Cutrofiano – Pallavolo Fondi 0-3 (20-25 21-25 24-26)

Classifica finale: 1. In Volley Piemonte; 2. Visette Volley, 3. Volleyro’ Casal de Pazzi, 4. Foodlab Imoco Volley San Donà, 5. Busnago Volleyball Team, 6. Anderlini Modena, 7. Pro Victoria, 8. WeKondor Catania, 9. Teodora Ravenna, 10. ASD Duemila12, 11. Pallavolo Fondi, 12. Cuore di Mamma Cutrofiano.