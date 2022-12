Campionati italiani nuoto di fondo, l'assessore Figuccia premia 9 giovani talenti palermitani: "Un onore"

Sono stati premiati stamattina a Sala delle Lapidi i nove ragazzi che, l'estate scorsa, hanno conquistato primati e medaglie nei campionati italiani. "Atleti che hanno portato in alto il nome di Palermo e della Sicilia nel nuoto di fondo: è stato un vero onore premiarli".

Ad affermarlo è Sabrina Figuccia, assessore comunale allo Sport, Turismo e Politiche giovanili, che prosegue: "Si tratta di Emilia Rappa, Vittoria Scalia, Greta Ginestra, Andrea Badagliacco e Gabriel Cutrupi nel trofeo delle Regioni, Federica Sirchia terza classificata italiani nei 2500 metri), Giuseppe Di Piazza (secondo classificato nella 10 km), Giovanni Lauricella (terzo classificato nei 2500 metri) e Tiziano Tripodi (primo classificato nei 2500 e 5000 e nella 10 km".

Tutti fanno parte della polisportiva “Mimmo Ferrito”, presieduta da Maurizio Lombardo e sono allenati da Vincenzo Raia e Tony Trippodo. "E' l'espressione della parte migliore dello sport palermitano, dove i successi, anche a livello nazionale e internazionale, si conquistano grazie ai grandi sacrifici che questi ragazzi, insieme con i tecnici e le proprie famiglie, fanno ogni giorno in allenamento. E il riconoscimento consegnato stamattina vuole essere un segno di attenzione dell’Amministrazione comunale per chi porta in alto il nome di Palermo e della Sicilia", conclude l'assessore.