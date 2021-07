Campionati italiani di danza sportiva: Gebbia e Mirandola conquistano la medaglia d'oro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una giovanissima coppia di danze latino-americane, Francesco Gebbia 10 anni e Asia Mirandola 11 anni, ha conquistato lo scorso 9 luglio ai Campionati Italiani FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), svolti a Rimini Fiera, la medaglia d'oro nella categoria 10/11 anni classe C su oltre 30 unità partecipanti meritandosi così il passaggio di classe.

I piccoli campioni palermitani, che vantavano già di diversi titoli all' interno del territorio siculo, appartengono alla scuola di danza Alfa Dance Studio dei maestri Salvatore Termini e Federica Cillari. Per l' Alfa Dance Studio sono arrivate altre soddisfazioni lo scorso 18 luglio con l' allieva Iolanda Faulisi che su oltre 100 unità nella categoria Latin Style Tecnica 15-16/C Solo si classifica al 7° posto, ad un passo dalla finale , in Samba , e, ai quarti di finale in Cha Cha Cha, Rumba e Jive. ''Siamo fieri ed orgogliosi dei nostri allievi- affermano Salvatore Termini e Federica Cillari- per l' impegno, la costanza e la determinazione.''