Basket allo Stadio delle Palme, riapre il campetto e un gruppo di cestisti va dal sindaco per ringraziarlo

Una sinergia tra cittadinanza e amministrazione che ha già prodotto i primi risultati concreti, su tutti quello di aver riconsegnato a un’intera comunità sportiva la propria "casa" aperta e partecipata. Sono state consegnate questa mattina a Palazzo delle Aquile le targhe di ringraziamento da parte della community "Amici dello Stadio delle Palme" al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore allo Sport, Sabrina Figuccia, per aver riaperto e reso fruibile il campetto all’interno dell’impianto di viale Del Fante, in qualità di primo campo di basket e playground cestistico del capoluogo siciliano.

L’incontro ha rappresentato anche la trasmissione delle necessità e dei possibili sviluppi per migliorare la fruibilità del campetto, arrivato direttamente da chi il Playground lo vive quotidianamente. "Nel ringraziare l’amministrazione comunale per quanto già fatto e per la costante disponibilità ad ascoltare le nostre esigenze - spiegano Jacopo Bruno e Alessandro Pecoraro del Gruppo Basket Stadio delle Palme -, abbiamo trasmesso a sindaco e assessore la necessità di facilitare ulteriormente l’accesso al campo agli sportivi disabili e un’illuminazione notturna tale da permettere di vivere il Playground ancora più a lungo, un po’ come avviene negli Usa dove il campetto è la culla del basket più famoso del mondo".

"Ringraziamo tutto il movimento cestistico che è tornato ad usufruire dello Stadio delle Palme in totale sicurezza e in assoluta libertà - commenta l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia -. Siamo molto felici di sapere anche che sono gli stessi cittadini a prendersi cura della loro ‘casa’, tenendola pulita e proponendo iniziative sportive per la collettività. Insieme al sindaco stiamo prendendo in esame diverse aree verdi in zone periferiche della città per realizzare Playground simili a quello dello Stadio delle Palme, aprendo gli spazi anche ad altre discipline, proprio sulla scia di questo esempio virtuoso di condivisione e di partecipazione attiva dei cittadini".