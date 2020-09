C siamo, ecco i calendari: il derby con il Catania alla nona di campionato

Inizierà in trasferta, sul campo del Teramo, e si chiuderà sotto l’ombra di Monte Pellegrino contro la Virtus Francavilla il cammino del Palermo in serie C. Queste due partite sono soltanto un contorno, perché in mezzo c’è un girone di ferro, un cammino serratissimo che metterà a dura prova l’organico messo a disposizione di mister Boscaglia.

Tanta attesa per il derby contro il Catania, in programma alla nona giornata di campionato. Bisognerà attendere l’ultimo scorcio di campionato invece per assistere allo scontro diretto con il Bari. Ufficializzati i calendari del girone C del prossimo campionato di serie C, 2020-2021 sotto la supervisione del presidente Ghirelli.

Prima giornata: Teramo - Palermo

Seconda: Palermo - Potenza

Terza: Ternana - Palermo

Quarta: Palermo - Avellino

Quinta: X (Foggia/Bisceglie) - Palerrmo

Sesta: Palermo - Turris

Settima: Catanzaro - Palermo

Ottava: Palermo - Viterbese

Nona: Palermo - Catania

Decima: Juve Stabia - Palermo

Undicesima: Palermo - Paganese

Dodicesima: Trapani - Palermo

Tredicesima: Palermo - monopoli

Quattordicesima: Y (Foggia/Bisceglie) - Palermo

Quindicesima: Palermo - Casertana

Sedicesima: Vibonese - Palermo

Diciassettesima: Palermo - Bari

Diciottesima: Cavese - Palermo

Diciannovesima: Palermo - Virtus Francavilla

