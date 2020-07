Resuttana San Lorenzo, colpo Clemente: il "pescatore di perle" guiderà l'attacco in Promozione

Il Resuttana San Lorenzo piazza il colpo Giampiero Clemente, un lusso per il calcio dilettantistico. Soprannominato il "pescatore di perle", per la sua estrema propensione a realizzare reti capolavoro, l’attaccante classe 1978 ha un glorioso passato nel calcio professionistico, con le maglie, tra le altre, di Perugia e Benevento, del quale è diventato una vera e propria bandiera.

L’estate scorsa il suo nome fu addirittura accostato al Palermo Calcio, come uno dei possibili attaccanti a guidare la rinascita della società del presidente Dario Mirri, ma le indiscrezioni generarono soltanto polemiche, dopo le dichiarazioni della Cephaledium e il tutto si chiuse un nulla di fatto.

Ora Clemente potrà vestire la maglia nero rosa, quella del Resuttana San Lorenzo che giocherà per la prima volta nella sua storia il campionato di Promozione, dopo aver collezionato record su record la scorsa stagione in Prima Categoria, e si coccola il suo nuovo campione, per provare a stupire tutti anche quest’anno.