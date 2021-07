Palermo show in amichevole col Potenza, per l'attacco il sogno è Marcello Trotta

Il Palermo sogna la Serie B e tenta di fare le cose in grande. Il nome nuovo è quello di Marcello Trotta, attaccante classe 1992 del Frosinone, con un passato nelle giovanili del Napoli e del Manchester City. Un attaccante esperto (compirà 29 anni a settembre) che vanta già diverse esperienze in Serie A. Trotta ha realizzato 11 gol nella massima serie, con cui ha giocato con le maglie di Sassuolo, Crotone e Frosinone. Nell'ultima stagione ha militato nel Cosenza in B. Il giocatore - fuori dai piani del Frosinone allenato da Fabio Grosso - è tentato dal Palermo ma sta valutando anche le richieste dell'Avellino e dello stesso Cosenza.

Intanto il Palermo ha impressionato positivamente nell'amichevole disputata ieri allo stadio Viviani di Potenza. I rosanero hanno strapazzato per 3-0 i padroni di casa. A segno De Rose nel primo tempo, poi doppietta di Luperini nella ripresa. Mister Filippi inizialmente ha schierato questo undici titolare: Massolo; Accardi, Lancini, Marong; Almici, Mauthe, De Rose, Valente; Silipo, Floriano; Soleri.

Dopo la partita il Palermo è tornato in ritiro a San Gregorio Magno. E' pronto ad allenarsi coi nuovi compagni anche Giuseppe Fella, l'attaccante prelevato in prestito dalla Salernitana.