Calciomercato, tris di colpi del Palermo: arrivano Buttaro, Massolo e Soleri

Tris di colpi del Palermo. Buttaro, Massolo e Soleri sono nuovi calciatori del club rosanero. Lo ha comunicato la società attraverso i propri canali. I calciatori erano già in città da qualche giorno e adesso il loro passaggio al Palermo è diventato ufficiale.

Soleri è un attaccante classe 1997 cresciuto nelle giovanili della Roma e arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel 2015 ha esordito in Champions giocando uno spezzone contro il Bate Borisov. Buttaro - difensore centrale classe 2002 anche lui scuola Roma - ha firmato un contratto quadriennale, Massolo - portiere di 25 anni scuola Samp - invece un biennale.

"Il Palermo F.C. - si legge nella nota della società rosanero - comunica di aver acquisito le prestazioni del difensore Alessio Buttaro, del portiere Samuele Massolo e dell’attaccante Edoardo Soleri. Per Buttaro, prelevato dalla Roma a titolo definitivo, la società ha disposto un ingaggio quadriennale. Per Massolo, ex Fermana, la società ha disposto un ingaggio biennale. Soleri arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Padova. Ai tre nuovi arrivati il miglior in bocca al lupo dal presidente Dario Mirri e da tutto il Palermo F.C”.