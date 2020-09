Catania, Trapani e adesso Palermo: Odjer completa il giro della Sicilia

Il Palermo torna a battere un colpo. E' sbarcato ieri sera in città il centrocampista ex Trapani, Moses Odjer. Ma il suo approdo alla corte di mister Boscaglia è destinato ad essere ricordato come uno dei più chiacchierati di questa sessione di calciomercato.

Io, lei e...il Palermo. Quello che potrebbe essere un titolo di un film invece è semplicemente un modo per descrivere le ultime 48 ore vissute da Odjer e dalla sua famiglia. In particolar modo la moglie. Perché il centrocampista ghanese, che tanto bene ha fatto lo scorso anno in Sicilia, subito dopo aver raggiunto l’accordo con il Palermo pare avesse cambiato idea per via delle perplessità della moglie. Che inizialmente tentennava sulla nuova destinazione, anche e soprattutto per la categoria. Alla fine però è prevalso il buonsenso e ieri sera il calciatore 24enne è approdato in città per iniziare questa sua nuova avventura a tinte rosanero.

La Sicilia nel destino di Moses Odjer. Fu Catania che il centrocampista classe 1996 iniziò a mettersi in evidenza, prima nelle giovanili del club etneo e poi in prima squadra. In Serie B, fra i grandi. Poi il passaggio a Salerno, dove Odjer riuscì a collezionare oltre 100 presenze in quattro anni, diventando un punto di riferimento per il club campano. Lo scorso anno invece il ritorno in Sicilia, questa volta direzione Trapani sotto la supervisione di mister Castori. Il presente adesso dice Palermo. Nonostante i tentennamenti iniziali.