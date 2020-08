Tegola Martinelli per il Palermo, si punta su Nicolò Bianchi (Reggina)

Apprensione per Martinelli. Il centrocampista del Palermo non figura nella lista dei convocati per il ritiro. E’ giallo adesso sulle sue condizioni (e sul futuro). Un problema riscontrato durante le consuete visite mediche precampionato. Martinelli adesso dovrà recarsi a Milano per “effettuare ulteriori indagini specialistiche”, ha fatto sapere il Palermo sui propri canali ufficiali. Una situazione che lascia in apprensione la società rosanero, oltre che un grande vuoto a centrocampo, con il solo Martin lì in mezzo al campo come reduce della passata stagione. La società monitora costantemente la situazione di Martinelli, ma intanto prova a dare un’accelerata alle trattative in entrata.

Il nome caldo è quello di Nicolò Bianchi, uno di quei calciatori che nella passata stagione si è reso protagonista nella cavalcata trionfale della Reggina verso la Serie B. Ventotto presenze, cinque assist e una rete per Bianchi lo scorso anno, ma le sue presenze in C superano la soglia dei 150 gettoni in carriera. Quello che di fatto è stato un punto di riferimento per il tecnico della Reggina, Toscano, presto potrebbe diventare un grande rinforzo per Roberto Boscaglia.

Questa mattina intanto il Palermo ha finalmente potuto svolgere la prima seduta d’allenamento agli ordini del neo tecnico rosanero a Petralia. Presenti anche l’amministratore Sagramola e il presidente Dario Mirri. Crivello e compagni sono tornati in campo nel pomeriggio per iniziare ad assimilare i dettami di gioco di mister Boscaglia.