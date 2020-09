Il Palermo batte un altro colpo: arriva Rauti, gioiellino del Torino

Dopo il flop in Abruzzo, con il ko a Teramo, Boscaglia proverà a consolarsi grazie al calciomercato. Colpaccio del Palermo che già nella prossima partita casalinga con il Potenza potrà contare su Nicola Rauti, attaccante di 20 anni. Il gioiellino di proprietà del Torino è un nuovo giocatore dei rosanero. Rauti, un metro e 80 d'altezza (valore attuale 300 mila euro), si trasferisce con la formula del prestito secco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Impegabile in ogni zona d'attacco (Rauti può giocare da punta centrale ma anche esterno destro e sinistro) dopo l’esperienza in prestito al Monza la passata stagione (interrotta poi a causa del Covid), il classe 2000 tornerà dunque a giocare in Serie C. La notizia è stata ufficializzata dal club granata attraverso una nota: "Il Torino Football Club - si legge - comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Palermo Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Rauti".