Palermo, colpaccio in difesa: arriva Somma dal Deportivo La Coruña

Il colpo che non ti aspetti. Il Palermo prende Michele Somma, difensore di cui si erano perse le tracce dopo il trasferimento in Spagna. Salvo clamorosi colpi di scena sarà lui l’ultimo tassello del reparto arretrato. Sessanta presenze in B con la maglia del Brescia e 24 presenze in Liga2 col Deportivo La Coruna. In passato Somma è anche riuscito ad esordire in Serie A con la Roma (dove è cresciuto) e con l’ Empoli.

Stando a quanto affermato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il 25enne è entrato prepotentemente nelle grazie di Sagramola e Castagnini e presto sbarcherà a Palermo per iniziare questa nuova avventura a tinte rosa. Difensore centrale, ma all’occorrenza anche terzino destro, Somma vanta anche qualche apparizione nelle nazionali minori: dall’under 16 fino ad arrivare all’under 21.

Intanto la società ha voluto premiare l’ottimo ritiro svolto da Bubacarr Marong. Inizialmente sembrava che da viale del Fante avessero deciso di non confermare il calciatore, poi la svolta. Ieri pomeriggio Marong si è recato al Barbera per firmato un contratto biennale con il Palermo. Con questi due ultimi innesti il Palermo mette un punto alla pratica “reparto arretrato”. Insieme a Somma e Marong, Boscaglia potrà contare anche su Accardi, Doda, Peretti, Lancini, Crivello, Marconi e Corrado.