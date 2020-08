Calciomercato, colpo Palermo per la difesa: preso dal Monza Ivan Marconi

Altro giro altro colpo per Sagramola e Castagnini. Approda alla corte di mister Boscaglia l’esperto difensore del Monza, Ivan Marconi. Il calciatore trentenne è il terzo rinforzo a disposizione del neo allenatore rosanero dopo gli arrivi di Saraniti e Valente.

Con i suoi oltre 150 slot in carriera collezionati in Serie C, Marconi si candida ad essere un punto di riferimento per il reparto arretrato dei rosanero. Difensore centrale ma all'occorrenza arruolabile anche sulla corsia di sinistra, l’ex Monza, Cremonese e Savona si aggiunge così a un reparto che può giá contare sull’ottimo temperamento di Crivello e Lancini. Soltanto tredici presenze (e una rete) per Marconi nella stagione appena trascorsa in Brianza, impreziosita peró dalla promozione in Serie C. Quest’anno Marconi proverà a ripetersi anche in maglia rosa.