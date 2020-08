Calciomercato, fatta anche per Rizzo: il terzino pronto a seguire Boscaglia al Palermo

I cross del Palermo arrivano direttamente dalla Serie B. Vicina la firma dell’ex Cittadella Alberto Rizzo. Dopo Marconi, ecco l'ultimo acquisto della società rosanero.

E' stato uno dei fautori della cavalcata del Trapani in Serie C e adesso spera di potersi ripetere anche a Palermo. Alberto Rizzo, 23 anni compiuti ad aprile, conosce bene Boscaglia e il modo di fare calcio del tecnico gelese avendolo già incrociato in maglia granata. Così come il tecnico rosanero sa benissimo quanto il terzino sinistro ex Cittadella possa essere determinante sulla corsia. Corsa a tutta fascia e cross a gogò per le punte. Siciliano, nato a Erice, Rizzo è reduce da un brutto infortunio agli adduttori che lo ha penalizzato nelle ultime due stagioni in termini di minutaggio, raccogliendo soltanto 20 presenze a Cittadella. Ma la voglia di tornare a essere protagonista è tanta.

Nella sua terra fra l'altro (è nato a Erice), la stessa che gli ha già portato fortuna una volta. Nelle prossime ore il terzino firmerà un contratto che lo legherà al club rosanero per i prossimi due anni. Con gli acquisti di Rizzo e Marconi il reparto difensivo dovrebbe assumere una chiara fisionomia: Lancini, Crivello, Peretti, Accardi e Doda sono le pedine già presenti in rosa a cui, per l’appunto, si aggiungono anche Rizzo e Marconi.