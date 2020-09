Calciomercato Palermo, a centrocampo si muove una Foglia: Sagramola a caccia del bomber

Quale Palermo per mister Boscaglia? Un mercato decisamente attendista per il club che a centrocampo si muove per Fabio Foglia: pronto un biennale per il 31enne di proprietà dell’Arezzo anche se la priorità resta il bomber.

Foglia vanta quasi 250 gettoni in C fra campionato, coppa e playoff. Il Palermo – secondo Tuttomercatoweb – avrebbe raggiunto un accordo col giocatore. Teramo, Torres e Maceratese sono le ultime squadre con cui Foglia ha disputato il campionato di Serie C prima di passare all’Arezzo, dove lo scorso anno è riuscito a rendersi protagonista (25 partite e due gol). Centrocampista centrale, ma all’occorrenza anche ala sinistra, Foglia andrebbe a infoltire un reparto che al momento annovera i soli Palazzi e Martin. Aspettando però di poter abbracciare anche Broh, che salvo clamorosi colpi di scena lascerà l’Emilia Romagna per accasarsi al Palermo.

Centrocampo a parte però è il reparto offensivo a destare maggiori preoccupazioni. Ed è proprio in quest’ottica il Palermo nelle ultime ore starebbe sondando diverse piste. Dopo aver visto sfumare Corazza, adesso Sagramola e Castagnini si preparano anche ad abbandonare definitivamente la suggestione Pettinari. Difficilmente infatti l’attaccante del Trapani vestirà la casacca rosa il prossimo anno, così il club starebbe monitorando Federico Gerardi. L’ex attaccante del Rimini, attualmente svincolato, lo scorso anno con addosso la maglia biancorossa ha collezionato soltanto 5 rete in 25 presenze di campionato. Un profilo che non si avvicina a quel tipo di attaccante che a inizio mercato si sperava di poter regalare a Boscaglia. Pochi gol ma tanta esperienza per l’attaccante 32enne che in carriera ha già superato la soglia dei 200 gettoni in Serie B e inoltre conosce anche il girone C, quello del Palermo, avendoci già giocato col Monopoli.