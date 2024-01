Zeman: "Tifavo Juve, poi Totò Schillaci mi fece gol in fuorigioco e ho capito tante cose"

Uno Zeman infinito. Alla soglia dei 77 anni il boemo non perde la sua vis polemica. L'occasione è la sfida alla nemica di sempre, la Juventus. Anche se siamo in C e i bianconeri rivali sono quelli della Next Gen (si gioca oggi alle 14 ad Alessandria, diretta Sky). Zdenek Zeman - in sella al suo Pescara - ieri è intervenuto in conferenza stampa e a chi gli ha chiesto se è vero che sia un tifoso della Juventus lui ha risposto: "Sì, tifavo Juve ma fino al 1974. Poi nel '91 Totò Schillaci mi fece gol in fuorigioco. In quell’occasione ho capito tante cose”.

Il riferimento è alla seconda giornata del campionato 1991-92, partita giocata al San Nicola di Bari. In quell'occasione vinsero i bianconeri con un gol dell'attaccante palermitano su cross di Reuter partito sul filo del fuorigioco.

Quello di Zeman con la Juventus è un rapporto di amore e odio. Il boemo è arrivato per la prima volta in Italia nel 1966. Aveva 19 anni. Venne a Palermo dove era ospite dello zio, Cestmir Vycpalek, un'icona bianconera (ci ha giocato e poi l'ha allenata, vincendo due scudetti) che aveva trascorso in rosanero cinque stagione tra il 1947 e il 1952, fino a diventare capitano. "Cesto", così come lo chiamavano qua, iniziò la carriera di allenatore nel 1958 proprio a Palermo, città in cui fece in seguito trasferire la sua famiglia dopo l'occupazione della Cecoslovacchia da parte dell'Armata Rossa durante la primavera di Praga.

A Palermo Zeman ha anche trovato la donna della sua vita, Chiara Perricone. E proprio nel capoluogo siciliano cominciò la carriera da allenatore. Dopo le esperienze con Carini, Misilmeri ed Esakalsa, Zeman passò alle giovanili del Palermo nel 1974. Rimase lì fino al 1983. Poi il salto con i grandi, ovvero il Licata, il trampolino verso la prima esperienza di Foggia. Prima che sbocciasse Zemanlandia in Puglia c'è stato il tempo per plasmare Totò Schillaci al Messina, in serie B. "Totò aveva un senso pazzesco del gol", ha sempre ripetuto il tecnico. Che fino a ieri ha rievocato l'istinto da bomber del suo pupillo senza disegnare però una piccola sfumatura polemica.