Trionfo in Spagna, i notai palermitani spingono la Nazionale sul tetto del mondo

La nazionale italiana dei notai è campione del mondo: la selezione azzurra ha battuto, in finale, l’Austria nel primo mondiale di categoria. Al San Mames, lo stadio dell’Athletic Bilbao, il match conclusivo della competizione ha visto gli italiani vincere ai rigori, dopo un pareggio per 0-0 al termine dei tempi regolamentari.

Le competizioni tra notai nascono nel lontano 1986, quando in Europa cominciarono ad essere disputate competizioni tra le selezioni nazionali. Successivamente è stato il movimento sudamericano ad ampliare i tornei. Quindi, dalla unione dei gruppi di tornei è nata l’idea della competizione mondiale che riunisce in gara tutte le selezioni da tutti i continenti. Il mondiale si terrà, da adesso, ogni quattro anni. Possono prendere parte alle squadre notai e un numero limitato di praticanti notai. Quattro i palermitani presenti in rosa: Roberto Indovina, Elio Di Vitale, Stefano Marsala e Paolo Palizzolo. L’allenatore della squadra è Fabio Pizzi, ex giocatore professionista, coadiuvato dallo storico allenatore notaio Simone Chiantini. Il Notaio Luigi Cambri, anima della squadra, e il capitano Dario Restuccia hanno disputato un'ottima competizione.

L’Ita84, questo il nome della selezione azzurra nata proprio nel 1984, ha iniziato il percorso nel gruppo C, con Austria e Slovacchia.

Un pari 0-0 con l’Austria e una vittoria per 3-2 contro gli slovacchi.

Quindi il gruppo successivo con Romania e Repubblica Ceca: tre punti contro i cechi (4-0) e un pari a reti bianche contro i rumeni.

Ai quarti di finale battuta 1-0 la Polonia, poi in semifinale, dopo i tempi regolamentari terminati 0-0, contro la Francia la vittoria ai calci di rigore per 4-3. Tre i rigori che si tirano, secondo quanto previsto dal regolamento del torneo. Contro i transalpini una sfida molto sentita, che vedeva negli ultimi anni praticamente sempre vincitori i francesi, rispetto alle sfide iniziali dove gli azzurri hanno avuto la meglio.

In finale l’Ita84 ha sfidato nuovamente l’Austria, incontrata nella gara d’esordio, che aveva eliminato la Spagna ai rigori, paese ospitante e formazione molto quotata dal punto di vista calcistico. I palermitani Indovina e Palizzolo hanno calciato due dei tre rigori previsti, segnando e contribuendo alla vittoria della Coppa. Indovina e Palizzolo erano stati glaciali anche nei rigori calciati contro la Francia.

Prima dell’inizio della manifestazione l’Ita84 aveva ricevuto dei video messaggi di incoraggiamento da parte di big del calcio italiano: Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Massimo Oddo, Ciccio Graziani e il mitico Giovanni Trapattoni.

Tanti i raduni di preparazione organizzati, uno di questi a Palermo, con la “benedizione” di Totò Schillaci.